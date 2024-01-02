Eski yandaş Mustafa Sandal isyan etti. Hilafet bayrağını açan niye içeride değil

Daha önce Cumhurbaşkanlığı’nın birçok etkinliğine katılan ancak yakın dönemde muhalif çıkışlarıyla dikkat çeken şarkıcı Mustafa Sandal, hilafet bayrağı tartışmalarına katıldı.

İstanbul’da Galata Köprüsü üzerinde Filistin’e destek için toplanan kalabalığın hilafet bayrakları açması gerginliğe neden olurken, yaşanan olay sosyal medyada yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Tartışmalara katılan Sandal, "Hilafet bayrağı açmak' ciddi bir suç! Anayasal düzene karşı çıkan o vatandaş neden gözaltında değil? Üstelik polisin yanında bir kez daha açmış o bez parçasını!" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul’da yeni yılın ilk gününde, işgalci İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını protesto etmek için düzenlenen büyük yürüyüşe katılan binlerce kişi, Filistin’e desteklerini gösterdi.

Yürüyüşe katılanlardan biri olan 35 yaşındaki M.K., Galata Köprüsü’nde Kelime-i Tevhid bayrağı açarak, “İsrail’e lanet olsun, Filistin yalnız değildir” sloganları attı.

Bu sırada, aynı yürüyüşte bulunan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi E.A, M.K.'ya yaklaşarak, “Siz Arap sevicisiniz, Araplar bizi sattı, siz de onların peşinden gidiyorsunuz” diye bağırdı. Ardından E.A, M.K.'ya yumruk atarak, bayrağını almaya çalıştı1

Çevredeki diğer yürüyüşçüler, E.A’nın saldırısına engel olmaya çalıştı. Olay yerine gelen polis ekipleri, E.A’yı gözaltına aldı. E.A, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece “halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek” ve “mala zarar vermek” suçlarından tutuklandı.

Video Kaynak: İHA