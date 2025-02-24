Eski yardımcısından Akşener'e ağır ifadeler

AKP Kongresi'nde, İYİ Parti'den ayrılan ve eski Genel Başkan Meral Akşener’e yakınlığıyla bilinen Kürşad Zorlu, Ünal Karaman ve Mehmet Salim Ensarioğlu AKP’ye katıldı.

Eski İYİ Partililere rozet takılması üzerine, kongrede bulunan İYİ Parti heyeti salonu terk etti.

İYİ Parti lideri Dervişoğlu uyardı: Erdoğan muhalefete seçim tuzağı kuruyor!

Üçok, AKP kongresinde Erdoğan’ın, eski İYİ Parti Milletvekili Mehmet Ensarioğlu’na rozet takmasının ardından, eski lideri Akşener’e şu ifadelerle seslendi:

Sayın Meral Akşener, bugün AK Partiye geçen ve vatan haini Şeyh Said ile barışmamız lazım diye açıklamalarda bulunan İYİ Parti eski milletvekili Salim Ensarioğlu hakkında aşağıdaki twitti yazarak, bu kişi ile aynı partide yer almak istemiyorum dediğim için beni İYİ Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevimden almıştınız.

Meral hanım, Sizin gibi siyasi tecrübesi olan birisinden beklenmeyecek bir şekilde, bütün tercihleriniz sayın Erdoğan ve AK Partiye yarıyor.

Seçtiğiniz milletvekilleri, birer birer kayıp gidiyorlar.

Ülkemizin içerisinde bulunduğu bu karanlık günler için en az sayın Erdoğan kadar siz de sorumlusunuz.