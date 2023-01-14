Eski Yargıtay Üyesi hayatını kaybetti

Bir süre Yargıtay üyeliği yapan ve 2005 yılında emekliye ayrılan Ahmet Şükrü Dağlı, yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle Ankara'da 76 yaşında yaşamını yitirdi.

Eski Tarım ve Orman Bakanı Halit Dağlı'nın kardeşi olan Dağlı için memleketi Adana'nın Kozan ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Halit Dağlı, Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Görev süresi içerisinde bölücü terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan için verilen idam cezasını onayan Yargıtay heyetinde de yer alan Dağlı, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.