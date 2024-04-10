Eski yıldız futbolcu Haaland'ı yerin dibine soktu. Ağzına geleni söyledi

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Eski yıldız futbolcu Haaland'ı yerin dibine soktu. Ağzına geleni söyledi
Hollandalı eski futbolcu Rafael van der Vaart, Manchester City forması giyen Erling Haaland'ın Real Madrid'e karşı koyduğu performansı eleştirdi.

Bir dönem Real Madrid formasını terleten ve kariyerinde Tottenham ve Ajax gibi önemli kulüplerde oynayan eski futbolcu Rafael van der Vaart, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde oynanan Real Madrid-Manchester City maçını değerlendirdi.

3-3 biten maçta Manchester Cityli futbolcu Haaland'ı eleştiren Hollandalı isim, Norveçli futbolcunun oyun içinde beceriksiz ve vasat olduğunu ifade etti.

aa-20240409-34230324-34230314-real-madrid-v-manchester-city-uefa-champions-league-quarter-final.jpg''OLDUKÇA VASAT VE BECERİKSİZ''
van der Vaart, açıklamasında, "Onun çok kötü olduğunu düşündüm. Haaland gol atmazsa ondan pek bir fayda sağlayamazsınız. Elbette hızlı ve çok çalışıyor ancak topla oynama konusunda oldukça vasat olduğunu düşünüyorum. Gerçekten herkesin söylediği kadar iyiyseniz, daha fazlasını göstermelisiniz.'' şeklinde konuştu.

Sözlerini sürdüren Hollandalı eski yıldız, ''Daha iyi olabilirdi. Bu maçta çok garip göründüğünü düşünüyorum. City'nin topa sahip olabilecek bir forvete ihtiyacı vardı ama o bunu asla başaramadı. Sanırım bir noktada onu bilerek görmezden geldiler. Gerçekten sahadaki en kötü oyuncuydu ve beceriksizdi." ifadelerini kullandı.

Haaland, Real Madrid'e karşı sadece 1 şut çekebildi.

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