Eski ziraat odası başkanının ölümünde 8 tutuklama

Kaynak: İHA
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde oğlu ile kavga eden akrabasını barıştırmaya giden eski ziraat odası başkanının silahla vurularak öldürülmesine dair gözaltına alınan 9 kişiden 8’i tutuklandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Birecik ilçesine bağlı kırsal Güvenir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, eski ziraat odası başkanı Mehmet Hıdır Çakmak'ın (55) oğlu ile akrabası Salih Ç. (28) arasında uzun süredir devam eden arazi anlaşmazlığından ötürü Birecik ilçe merkezinde tartışma çıktı. Kırsal mahalleye gelen taraflar, olayı aile büyüklerine aktardı.

Mehmet Hıdır Çakmak ise olayın büyümemesi amacıyla karşı tarafın evine gitmek istedi. Rivayete göre, Çakmak'ın geldiğini gören karşı taraftakiler, silahla ateş ederek Mehmet Hıdır Çakmak'ı vurdu. Ağır şekilde yaralanan Çakmak, kaldırıldığı Birecik Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Mahalleye giden jandarma timleri, olaya karıştıkları saptanan Zekeriya Ç., Salih Ç. ve Mehmet Ç. ile kimliği öğrenilemeyen 6 kişiyi gözaltına aldı.

Karakoldaki işlemleri tamamlanan 9 zanlı, güvenlik tedbirleri altında adliyeye gönderildi. Şüphelilerden 8’i mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 zanlı ise adli kontrol koşuluyla serbest bırakıldı.

