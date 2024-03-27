Eskiden balık tutulan dere fabrika pisliğinden simsiyah akıyor

Sanayi kenti Kocaeli’de Kartepe Dumlupınar Mahallesinin içinden geçen Kule Deresi simsiyah aktı. Derenin bu pis halini gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen belediye ve zabıta ekipleri dereden numune aldı.

Her sabah bu civarda yürüyüş yapan mahalle sakini dereyi sabah gördüğünde mor renkte aktığını belirtmiş ve durumu yetkililere bildirdi.

“ESKİDEN BALIK BİLE TUTULUYORDU”

Pislikten mora dönen derede inceleme yapan mahalle muhtarı İbrahim Kır bu derede eskiden balık bile tutulduğunu ifade ederek "Kule Deresinden sürekli atık su, pislik geçiyor. Her seferinde kamu kurumlarına haber veriyorum, geliyorlar numune alıyorlar ama bu sıkıntı çözülmüyor. Bu konunun, çözüm odaklı olmasını istiyoruz. Bu derenin berrak akmasını talep ediyoruz. Eskiden balık tutuluyordu, şu anda pislikten, kokudan, fabrikaların hava kirliliğinden geçilmiyor. Bu konuda şikayetçiyiz" ifadelerini kullandı.

Belediye ve Valiliğe bağlı ekipler dere kirliliğinin nedenini tespit etmek için çalışmalarına devam ediyor.