YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

Eskil Kaymakamlığı öncülüğünde yürütülen “Bir Çocuk Bir Meşe! Bin Meşe Bir Orman” projesi kapsamında, ilçede geleceğe nefes olacak anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Eskil Kaymakamı, ilçe protokolü ve kurum amirlerinin katılımlarıyla Eskil İmam Hatip Ortaokulu ile Aydınlık Mahallesi Mutlu İlkokulu bahçelerinde ve çevresinde geniş kapsamlı fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Etkinlik, çocukların doğayı tanıması, çevre bilincini kazanması ve sürdürülebilir bir gelecek için sorumluluk üstlenmesi adına önemli bir adım olarak değerlendirildi. Öğrenciler, öğretmenleri ve velileriyle birlikte kendi elleriyle toprakla buluşturdukları meşe fidanlarının büyümesine tanıklık edecek olmanın heyecanını yaşadı.

Kaymakamlık tarafından titizlikle yürütülen proje çerçevesinde, her bir öğrenci adına bir fidan dikilmesi sağlanarak, hem bireysel çevre bilinci oluşturuluyor hem de toplumsal farkındalık güçlendiriliyor. Projenin, uzun vadede Eskil’in daha yeşil, daha yaşanabilir bir ilçe olması yönünde önemli katkılar sunacağı vurgulandı.

Fidan dikim programında konuşan yetkililer, ağaçlandırma çalışmalarının yalnızca bugünün değil, yarınların da emaneti olduğunu belirterek, çocuklara kazandırılan çevre duyarlılığının gelecekte büyük anlam taşıyacağının altını çizdi.

Etkinlik, öğrencilerin coşkusu, kurum yöneticilerinin desteği ve Kaymakamlığın koordinasyonuyla başarıyla tamamlandı. Program sonunda çocuklara doğa sevgisini pekiştiren çeşitli bilgilendirme materyalleri ve küçük hediyeler de dağıtıldı.

Eskil Kaymakamlığı, ilçede benzer çevre ve farkındalık projelerine hız kesmeden devam edeceğini bildirerek, toplumun tüm kesimlerini doğaya sahip çıkmaya davet etti.