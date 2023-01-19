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Eskişehir Çiftler SYDV geçici 2 işçi alacak

Eskişehir Çiftler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), bünyesinde temizlik görevlisi olarak istihdam etmek üzere geçici 2 işçi alacak. Son başvuru tarihi 23 Ocak 2023 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe - 16:21
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Eskişehir Çiftler SYDV geçici 2 işçi alacak

Eskişehir Çiftler SYDV geçici 2 işçi alacak
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İŞKUR'da yer alan ilana göre; Eskişehir Çiftler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), bünyesinde temizlik görevlisi olarak istihdam etmek üzere geçici 2 işçi alacak. Son başvuru tarihi 23 Ocak 2023 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

18 yaşını bitirmiş ve 55 yaşını doldurmamış olmak

Kamu haklarından mahrum bulunmamak (Yapılacak güvenlik soruşturmasıyla da tespit edilecektir)

Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak. (MEB onaylı Hasta ve Yaşlı Bakım Kursu bitirmiş veya bu hususta eğitim vermiş okul bitirmiş olmak.

En az ilkokul mezunu olmak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Nüfus cüzdanı

2 adet vesikalık fotoğraf

Hasta ve Yaşlı Bakım sertifikası veya Hasta ve Yaşlı Bakım eğitimi almış olduğunu gösterir belge

Adli Sicil Kaydı

İkametgah

Askerlik Durum Belgesi

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