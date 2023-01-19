Eskişehir Çiftler SYDV geçici 2 işçi alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; Eskişehir Çiftler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), bünyesinde temizlik görevlisi olarak istihdam etmek üzere geçici 2 işçi alacak. Son başvuru tarihi 23 Ocak 2023 olarak açıklandı.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak
18 yaşını bitirmiş ve 55 yaşını doldurmamış olmak
Kamu haklarından mahrum bulunmamak (Yapılacak güvenlik soruşturmasıyla da tespit edilecektir)
Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak. (MEB onaylı Hasta ve Yaşlı Bakım Kursu bitirmiş veya bu hususta eğitim vermiş okul bitirmiş olmak.
En az ilkokul mezunu olmak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Nüfus cüzdanı
2 adet vesikalık fotoğraf
Hasta ve Yaşlı Bakım sertifikası veya Hasta ve Yaşlı Bakım eğitimi almış olduğunu gösterir belge
Adli Sicil Kaydı
İkametgah
Askerlik Durum Belgesi
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