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Eskişehir Hamam Müzesi'ne ziyaretçi akını

Binlerce yıllık yıkanma kültürünü geçmişten günümüze konu edinen ülkemizin ilk ve tek müzesi olarak Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen tarafından gelecek kuşaklara hediye edilen "Eskişehir Hamam Müzesi" açıldığı günden bu yana yerli ve yabancı ziyaretçilerin akınına uğramaya devam ediyor.

Haber Giriş: 8 Ocak 2023 Pazar - 14:41
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Eskişehir Hamam Müzesi'ne ziyaretçi akını

Eskişehir Hamam Müzesi'ne ziyaretçi akını
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Tarihi Odunpazarı bölgesinde bulunan Şarkiye Mahallesi Çürükoğlu Sokak Numara 2 adresinde hizmet veren ve geleneksel Türk hamam mimarisi göz önünde bulundurularak modern bir şekilde tasarlanan Eskişehir Hamam Müzesi, ülkemizin 6'ncı Hamam Müzesi olmasına karşın yıkanma kültürünü geçmişten günümüze konu edinmesiyle Türkiye'nin ilk ve tek Hamam Müzesi olma özelliğini taşıyor. Antikçağ'dan Cumhuriyet dönemine kadar binlerce yıllık yıkanma kültürünü anlatan müzeye yerli ve yabancı turistlerin ilgisi de giderek artıyor. 23 Ekim 2022'de kapılarını ziyaretçilere açan Hamam Müzesi, 10 binden fazla misafiri ağırladı.

Müzede hamam tası, ibrik, buhurdan, nalın gibi hamam malzemeleri ve peştamal, havlu, hamam bohçası tekstil ürünleri koleksiyonu gibi çok sayıda objenin yanı sıra şifalı Frigya bölgesinde yer alan Eskişehir'in sıcak sularının ve hamamlarının anlatıldığı gösterim odası da bulunuyor.

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