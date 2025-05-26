Eskişehir merkezli fuhuş operasyonu: Tutuklamalar var

Kaynak: İHA
Eskişehir merkezli fuhuş operasyonu: Tutuklamalar var

Eskişehir merkezli fuhuş operasyonunda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.

Eskişehir merkezli fuhuş operasyonunda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince "Fuhşa teşvik, aracılık, zorlama veya yer temini" suçlarına yönelik Eskişehir, Antalya ve Malatya illerinde eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, yakalanan 7 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 4'ü ise mahkemece tutuklanırken cezaevine gönderildi.

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