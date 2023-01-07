﻿Eskişehir Odunpazarı İnşaat işçi alacak

İŞKUR'un internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Eskişehir Odunpazarı İnşaat, bünyesinde tekstil işçisi olarak istihdam etmek üzere, 5 işçi alacak. Son başvuru tarihi 13 Ocak 2023 olarak açıklandı.



MÜRACAAT KOŞULLARI

*Bay, Bavan

*Sanayi tipi tekstil makinalarına hakim,

*Kesim ve paketlemede tecrübesi olan,

*Dikiş makinası, overlok, recme, ilik açma makinalarında tecrübesi olan.

*Mesleğin özelliklerine sahip,

*Emekliğe hak kazanmamış.

*Bedensel bir engel durumu olmayan,

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

*1 Adet Fotoğraf

*1 Adet Özgeçmiş