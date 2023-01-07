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Eskişehir Odunpazarı İnşaat işçi alacak

Eskişehir Odunpazarı İnşaat, bünyesinde tekstil işçisi olarak istihdam etmek üzere, 5 işçi alacak. Son başvuru tarihi 13 Ocak 2023 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 7 Ocak 2023 Cumartesi - 06:53
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Eskişehir Odunpazarı İnşaat 5 personel alacak

Eskişehir Odunpazarı İnşaat işçi alacak
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İŞKUR'un internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Eskişehir Odunpazarı İnşaat, bünyesinde tekstil işçisi olarak istihdam etmek üzere, 5 işçi alacak. Son başvuru tarihi 13 Ocak 2023 olarak açıklandı.
 

MÜRACAAT KOŞULLARI
*Bay, Bavan
*Sanayi tipi tekstil makinalarına hakim,
*Kesim ve paketlemede tecrübesi olan,
*Dikiş makinası, overlok, recme, ilik açma makinalarında tecrübesi olan.
*Mesleğin özelliklerine sahip,
*Emekliğe hak kazanmamış.
*Bedensel bir engel durumu olmayan,

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
*1 Adet Fotoğraf
*1 Adet Özgeçmiş

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