﻿Eskişehir Odunpazarı İnşaat işçi alacak

İŞKUR'un internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Eskişehir Odunpazarı İnşaat, bünyesinde tekstil işçisi olarak istihdam etmek üzere, 5 işçi alacak. Son başvuru tarihi 13 Ocak 2023 olarak açıklandı.
MÜRACAAT KOŞULLARI
*Bay, Bavan
*Sanayi tipi tekstil makinalarına hakim,
*Kesim ve paketlemede tecrübesi olan,
*Dikiş makinası, overlok, recme, ilik açma makinalarında tecrübesi olan.
*Mesleğin özelliklerine sahip,
*Emekliğe hak kazanmamış.
*Bedensel bir engel durumu olmayan,
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
*1 Adet Fotoğraf
*1 Adet Özgeçmiş
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