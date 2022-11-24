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Eskişehir’de tarihi eser operasyonu

Eskişehir’de polis ekipleri tarafından yurda yasa dışı yollarla tarihi eser sürmeye çalışan şahıslara operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 kişi yakalanırken, 148 adet sikke ve obje ele geçirildi.

Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe - 11:02
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Eskişehir’de 148 adet tarihi sikke ele geçirildi

Eskişehir’de tarihi eser operasyonu
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Eskişehir’de yasa dışı yollardan tarihi eser niteliğindeki ürünleri piyasaya sürmeye çalışan 3 kişi yakalanırken, 148 adet sikke ve obje ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince tarihi eser niteliğindeki varlıkları yasa dışı yollardan piyasaya sürmeye çalışan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirildi. Kent merkezinde tespit edilen 1 ikamet, 1 araç ve 2 şahsa yönelik yapılan operasyon neticesinde 132 adet sikke ve 16 adet obje ele geçirildi.

Gerçekleştirilen operasyonda olayla ilgili 3 şüpheli yakalandı.


(Kaynak: İHA)

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