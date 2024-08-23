Eskişehir’de asker eğlencesini karıştıranlara tutuklama

Asker eğlencesini karıştıranlara tutuklama

Eskişehir'de geçen gün bir asker eğlencesinde tabancayla havaya ateş eden kişilere polis müdahale etti. Olayda, polis ekiplerine direnen dört şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Odunpazarı İlçesi 71 Evler Mahallesi Yeşilhat Sokak'ta meydana gelen olayda, vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne tabancayla havaya ateş edildiği ihbarında bulundu.

İhbar üzerine polis ekipleri asker eğlencesinin yapıldığı bölgeye intikal etti.

Ancak, polis ekipleriyle havaya ateş eden grup arasında tartışma yaşandı ve grup, üç polis memuruna saldırıda bulundu.

Kargaşa sırasında iki kişi gözaltına alındı.

Olay yerinden kaçan diğer iki şüpheliyi yakalamak için başlatılan operasyon sonunda, kaçan iki kişi de yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen A.T.K. (25), İ.K. (21), G.H. (25) ve Ö.K. (27) isimli dört şüpheli, savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Şüpheliler, hakim karşısına çıkıp tutuklanarak cezaevine gönderildiler.