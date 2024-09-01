Eskişehir'de çocukların yağmur altındaki oyunu görenleri şaşırttı

Şehirde herkesin ıslanmamak için kapalı alanlara sığındığı sırada, çocuklar sokaklarda biriken suyun içinde adeta duş alarak anın keyfini çıkardılar.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, bugün Eskişehir’de gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Aniden başlayan bu yağışlar sonucunda kent genelinde birçok cadde ve sokakta yoğun su birikintileri oluştu.

Vatandaşlar ıslanmamak için kapalı mekanlara yönelirken, çocuklar sokaklarda biriken suyun içinde oynayarak eğlendiler.

Su birikintilerinde birbirleriyle oynayan, yere yatıp etraftan akan suyla yıkanan çocuklar, çevredeki insanları şaşkına çevirdi. Bu anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi.