Eskişehir'de devrilen akaryakıt tankerinin sürücüsü öldü

Eskişehir'in İnönü ilçesinde, akaryakıt tankerinin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Derince ilçesinden Kütahya'ya akaryakıt taşıyan Ahmet Safa Battal yönetimindeki 43 AG 971 plakalı tanker, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kaza, İnönü ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tanker sürücüsü Ahmet Safa Battal, bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrildi.

Kazayı fark eden vatandaşlar hemen durumu yetkililere bildirdi ve ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, tankerin içerisinde sıkışan sürücü Ahmet Safa Battal'ı kurtarmak için yoğun çaba harcadı. Ancak, yapılan ilk incelemelerde sürücü Battal'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

İtfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışmaları sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan sürücünün cesedi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Kazanın ardından jandarma ekipleri olay yerinde geniş çaplı bir inceleme başlattı.

İlk belirlemelere göre, kazanın sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldiği düşünülüyor.

Ancak, kesin nedenlerin belirlenmesi için detaylı bir inceleme yapılacağı açıklandı.