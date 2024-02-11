Eskişehir'de haklarında aranma kaydı bulunan 29 şahıs yakalandı

Bölgeden aktarılan bilgilere göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nce 'Türkiye Geneli Aranan Şahıslar Uygulaması' çerçevesinde hırsızlık ve dolandırıcılık suçları başta olmak üzere kent merkezinde ve ilçelerde aranan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Çalışmalarda, 2 bin 679 şahıs sorgulanırken aralarında farklı sürelerde hapis cezası bulunan 11 şüphelinin de olduğu aranma kaydı bulunan toplam 29 şüpheli şahıs yakalandı.

Şüphelilerin yakalandığı çalışmalarda yapılan aramalarda, 2 adet kurusıkıdan bozma tabanca, 1 adet ruhsatsız tabanca, 26 adet fişek ve 20 gram metamfetamin ele geçirildi. Ayrıca çalışmalarda, 302 araç sorgulanırken, kusurlu bulunan 27 araca toplamda 106 bin 802 TL para cezası kesildi.

Çalışmalarda yakalanan 29 şüpheli hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi.