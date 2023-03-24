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Eskişehir’de 6 hırsızlık olayına karışan şüpheliler yakalandı 

Eskişehir’de bağ evleri ve çiftliklerde hırsızlık olaylarına karışan şüpheliler jandarma ekipleri tarafından yakalandı. 

Haber Giriş: 24 Mart 2023 Cuma - 10:25
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Eskişehir’de hırsızlık operasyonu

Eskişehir’de 6 hırsızlık olayına karışan şüpheliler yakalandı 
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İHA'nın haberine göre, Eskişehir’de bağ evleri ve çiftlikten hırsızlık olaylarıyla ilgili jandarma tarafından yakalanan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Jandarma Suç Araştırma Dedektif Timi (JASAT) ve Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Eğriöz ve Uludere mahallelerindeki bağ evleri ve çiftlikten 6 hırsızlık olayı gerçekleştiği tespit edildi. Yapılan fiziki ve teknik takip neticesinde hırsızlık olaylarının şüphelilerinin U.K., C.A., V.G., Ö.D. ve G.Y. olduğu anlaşıldı.

Yapılan aramalarda bulunan 1 adet elektrikli süpürge, 1 adet vidalama makinesi, 1 adet elektrikli el testeresi ve 1 adet matkap muhafaza altına alınarak sahiplerine teslim edildi.

Hırsızlık olaylarıyla ilgili 5 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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