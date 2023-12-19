Eskişehir’de iki işçi servisi çarpıştı. Çok sayıda yaralı var

Kaza, Firuz Kanatlı Bulvarı ile Mümtaz Zeytinoğlu Caddesi kesişiminde bulunan kavşakta meydana geldi.

Metin B. idaresindeki servis aracıyla, fabrika işçilerini taşıyan Salih Ç. kontrolündeki servis aracı çarpıştı.

Kazanın sebebi henüz belirlenemezken, kazada servis araçlarında bulunan 10 kişi yaralandı.

Kazanın etkisiyle Salih Ç.’nin kullandığı servis aracı refüje çıkarken, aracın ön kısmında ve sürücü mahallinde büyük hasar oluştu. Metin B.’ye idaresindeki diğer servisin ise arka kısmında çarpmaya bağlı olarak büyük hasar oluştu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar, itfaiye ekiplerini uzun uğraşları sonucu sıkıştıkları yerden kurtarıldı.

İlk müdahaleleri olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan yaralılar, daha sonra ambulanslarla Eskişehir Şehir Hastanesi, Yunus Emre Devlet Hastanesi ve Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne sevk edildi.

Kaza sonrasında olayın gerçekleştiği bölgede trafik bir süre aksadı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.