Eskişehir’de kaçak sigara operasyonu

Kaynak: İHA
Eskişehir’de kaçak sigara operasyonu
Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şüpheli şahısların üst aramasında piyasa değeri 35 bin TL olan kaçak elektronik sigara ve sigara ele geçirildi.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Tepebaşı ilçesinde ikamet eden şahısların, elektronik sigara satarak haksız kazanç sağladıkları elde ettikleri ihbarı üzerine çalışma başlatıldı. Tepebaşı ilçesinde, şüpheli şahıslara yapılan üst aramasında; 59 adet bandrolsüz, hologramsız ve faturasız elektronik sigara, 100 paket bandrolsüz, hologramsız ve faturasız sigara ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin 35 bin TL olduğu belirlenirken, Cumhuriyet savcısının talimatıyla şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

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