Eskişehir'de kadın esnafın duyarlı davranışı gönülleri fethetti

Eskişehir’de yoğun dolu yağışı sırasında makas değiştirecek olan vatmanın yardımına koşan kadın esnaf, gönülleri fethetti. Sosyal medyada viral olan görüntüde, esnaf kadının yoğun dolu yağış sırasında makas değişimi yapacak olan kadın vatmana yardım ettiği görülüyor.

Eline aldığı şemsiyeyle tramvaya koşan kadın esnaf, makas değişimi için tramvaydan inen kadın vatmanı, yoğun dolu yağışından koruyarak ıslanmasını önledi. Vatmanın işini bitirmesinden sonra onu tramvaya bindiren kadın, dükkanına geri döndü.

Bu duyarlı anlar, çevredeki bir vatandaş tarafından kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı ve kısa sürede büyük ilgi gördü. İzleyenler, kadının bu yardımsever ve duyarlı davranışını takdir eden yorumlar yağdırdı.