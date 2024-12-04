Eskişehir’de korkunç ölüm: Egzoz gazı zehirledi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Eskişehir’de korkunç ölüm: Egzoz gazı zehirledi

Eskişehir’de Ferhat Koç, isimli kişi evinin altında bulunan garajda tamir ettiği egzoz gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

Dün akşam saatlerinde Şirintepe Mahallesi Dirican Sokak'ta meydana gelen olayda, 40 yaşındaki Ferhat Koç, evinin altında bulunan garajında kendisine ait otomobili tamir ettiği esnada egzoz gazından etkilendi. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Ferhat Koç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ferhat Koç'un cenazesi, Şirintepe Mahallesi'nde bulunan Park Camii'nde öğle vaktinde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlığı'na defnedildi. Olayla ilgili polis ekiplerince inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Eskişehir’de korkunç ölüm: Egzoz gazı zehirledi

Eskişehir’de korkunç ölüm: Egzoz gazı zehirledi

Eskişehir’de korkunç ölüm: Egzoz gazı zehirledi

Eskişehir’de korkunç ölüm: Egzoz gazı zehirledi

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