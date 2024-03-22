Eskişehir'de koyunlar et yerken görüntülendi. Emekliler yiyemiyor koyunlar yiyor.. Hayırlara vesile olsun

Damla Baylan
Eskişehir'de koyunlar et yerken görüntülendi. Emekliler yiyemiyor koyunlar yiyor.. Hayırlara vesile olsun
Eskişehir’de bir koyunun, köpekler ile beraber et yediği görüntüler sosyal medyada tartışma konusu oldu. Emeklilerin ekonomik koşullardan dolayı yiyemediği eti koyunlar yiyor… Videoyu görenler ‘hayırlara vesile olsun’ yorumunda bulundu.

Genellikle yeşillik saman ve buğday tüketmesi ile bilinen ve otçul hayvan kategorisinde olan koyun, sıra dışı bir video ile viral oldu.

Eskişehir’de çekilen görüntülerde bir koyunun, köpekler ile beraber et yediği kaydedildi. Emekli vatandaşların ay sonunu getirememesi, aylıkları ile yiyemedikleri eti koyunların yemesi çok konuşuldu.

Video sosyal medyada viral olurken kullanıcılar birbirinden farklı yorumlarda bulundu. Kimi kullanıcılar ‘Yamyam koyun’ benzetmesinde bulunurken, bu sıra dışı görüntüler ‘Hayırlara vesile olsun’ yorumunun yapılmasına neden oldu.

Koyunların et yemesi yaygın bir durum olmamakla beraber besin veya protein eksikliği, hastalık gibi durumlarda bazı otçul hayvanların et yediği nadir de olsa gözlemlenmiştir.

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