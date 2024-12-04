Eskişehir'de müşteri arayan kaçakçı yakalandı

Eskişehir İl Jandarma ekiplerince Sivrihisar İlçesi'nde şüpheli şahsın kaçak yollardan temin ettiği tütün doldurulmuş makaronları satmak için müşteri aradığının öğrenilmesi üzerine çalışma başlatıldı. Bu çerçevede, ekiplerce 2 Aralık 2024 tarihinde şüpheli şahsın iş yerinde ve ikametinde arama yapıldı.

Gerçekleştirilen aramada; 318 dal içine tütün doldurulmuş makaron, 350 gram bandrolsüz kıyılmış tütün, bin 900 dal bandrolsüz makaron, 1 adet faturasız kurusıkı tabanca, 5 adet tütün doldurma aparatı ve 350 adet küçük boy kilitli poşet ele geçirildi. Yakalanan şüpheli şahıs hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.