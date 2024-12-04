Eskişehir'de müşteri arayan kaçakçı yakalandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Eskişehir'de müşteri arayan kaçakçı yakalandı

Eskişehir'de jandarma ekipleri, kaçak tütünleri satmak için müşteri arayan şüpheli hakkında soruşturma başlattı.

Eskişehir İl Jandarma ekiplerince Sivrihisar İlçesi'nde şüpheli şahsın kaçak yollardan temin ettiği tütün doldurulmuş makaronları satmak için müşteri aradığının öğrenilmesi üzerine çalışma başlatıldı. Bu çerçevede, ekiplerce 2 Aralık 2024 tarihinde şüpheli şahsın iş yerinde ve ikametinde arama yapıldı.

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Gerçekleştirilen aramada; 318 dal içine tütün doldurulmuş makaron, 350 gram bandrolsüz kıyılmış tütün, bin 900 dal bandrolsüz makaron, 1 adet faturasız kurusıkı tabanca, 5 adet tütün doldurma aparatı ve 350 adet küçük boy kilitli poşet ele geçirildi. Yakalanan şüpheli şahıs hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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