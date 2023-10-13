Eskişehir'de öğrencilerin otobüs durağı çilesi

Eskişehir’de havaların soğuması ve yağmurların başlamasıyla otobüs beklerken zor anlar yaşayan öğrenciler, korunaklı bir durak yapılmasını istiyor.

KAYNAK: İHA
Eskişehir'de öğrencilerin otobüs durağı çilesi


Odunpazarı ilçesi Prof. Dr. Nabi Avcı Bulvarı’nda vatandaşların yoğun olarak kullandığı otobüs bekleme noktasında durak olmaması, soğuk ve yağmurlu havalarda bekleyenleri çaresiz bırakıyor. Vatandaşlar, kışın yaklaşması ve havaların soğumasıyla durakta beklerken üşüdüklerini ve zor anlar yaşadıklarını belirterek, korunaklı bir otobüs durağı yapılmasını istiyor.

Özellikle okul çıkışlarında sıklıkla kullanılan ulaşım noktasında zor anlar yaşandığını belirten öğrenciler, olumsuz hava şartlarında korunabilecekleri bir durağın üşümelerine karşı bir çözüm olabileceğini söyledi. Konuyla ilgili şikâyetlerini dille getiren öğrenciler, yetkililere çağrıda bulundu.

Osmangazi Üniversitesi’nde öğrenci olan Ümit Dumak, "Otobüslerin düzenli olmadığı zamanlarda durağın korumasız olması gerçekten zorlayıcı. Hem bizler için hem de diğer yolcular için oturma yeri ve korunaklı alanın olması gerektiğini düşünüyorum. Kapalı ve korunaklı durak yapılması gerek. Yetkilerden bir çözüm bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Konuyla ilgili konuşan bir başka öğrenci ise, "Bu durağı kullanarak evime gidiyorum. Özellikle yağışlı havalarda ve kış aylarında bu durağı kullanmak gerçekten zor oluyor. Korunaklı bir alanın veya oturma yerlerinin olmaması, biz öğrenciler için büyük bir sorun. Kapalı durak yapılsın" dedi.

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