Eskişehir'de otomobilin bagajından cephanelik çıktı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Eskişehir'de otomobilin bagajından cephanelik çıktı

Eskişehir’de bir sürücü polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak olay yerinden kaçtı. Cam filimden dolayı sürücüsü tespit edilemeyen kişi plaka tanıma sisteminden takip edildi. 12 saat sonra yakalan aracın içerisinde suç aleti malzemeler ele geçirildi.

Eskişehir'de 12 saattir polis ekiplerinden kaçan otomobilin bagajından 1 uzun namlulu otomatik silah, 1 şarjör, 8 fişek ve 1 bıçak ele geçirilirken, aracı sürdüğü iddia edilen şahsa farklı maddelerden sadece 24 bin 854 bin lira idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, dün gece saatlerinde polisin "dur" ihtarına uymayan 26 EY 869 plakalı sedan otomobilin sabah saatlerinde hareket ettiği plaka tanıma sisteminden tespit edildi. Sistemden cam filminden dolayı sürücüsü görünmeyen araç, ekiplerce takibine başlandı. Otomobil, çevreyolunda polis ekiplerinden kaçmaya başladı. Polis ekiplerinin takibe aldığı araç trafiği tehlikeye düşürerek kaçmaya devam etti. Kaçan sürücü aracı, yolda çalışma yapan işçilerin üzerine sürdüğü ekiplerce görüldü.

12 SAATTİR KAÇIYORDU

Yaklaşık 12 saattir kaçan araç, bir ara izini kaybettirip Şehit Mustafa Kemal Arslan Sokak'ta sürücüsü tarafından terk edildi. Aracın yanına gelen ekipler ruhsat sahibi E.G. (25) ile karşılaştı. Ekipler, E.G.'den aracı kullanan şahsı çağırmasını istedi. Araç yanına yerine gelen İ.Ö. (28) aracı kendisini kullandığını iddia etti. Ekiplerin "Dün neredeydin, polisten kaçtın mı?" sorularını yanıtsız bırakan İ.Ö. aracı kullandığı konusundaki iddiasını sürdürdü.

BAGAJDAN CEPHANELİK ÇIKTI

Yapılan aramalarda bagaj bölümünde, 1 uzun namlulu otomatik silah, 1 şarjör, 8 fişek ve 1 bıçak ele geçirdi. Silah ve diğer materyaller incelenmek üzere muhafaza altına alındı. Silahın ruhsatlı olduğu tespit edilirken, aracı kolladığını iddia eden İ.Ö.'ye "dur" ihtarına uymamak, "ters yönde araç kullanmak" ve "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçlarından toplamda 24 bin 854 bin lira idari para cezası uygulandı.

Öte yandan araç cam filmli olduğu ve güvenlik gerekçesiyle bağlanarak otoparka çekildi.

Eskişehir'de otomobilin bagajından cephanelik çıktı

Eskişehir'de otomobilin bagajından cephanelik çıktı

Eskişehir'de otomobilin bagajından cephanelik çıktı

Eskişehir'de otomobilin bagajından cephanelik çıktı

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