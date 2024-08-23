Eskişehir'de tefecilik operasyonu: 2 kişi gözaltına alındı

İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerinin çalışmaları sonucu, iki şahsın senetle borç verip mağdurları tehdit ederek gayrimenkul ve araçlarına el koyduğu bilgisine ulaşıldı.

Bu bilgilere dayanarak, Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatıyla KOM Şube Müdürlüğü ve Mahmudiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti ve şüphelilere yönelik bir operasyon düzenlendi.

Operasyon sonucunda, tefecilikle suçlanan iki kişi gözaltına alındı. Şahısların evlerinde yapılan aramalarda, 8 adet isme yazılmış senet ve 2 cep telefonu ele geçirildi. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheliler hakkında tefecilik suçundan soruşturma başlatıldı.