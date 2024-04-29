Eskişehir’de tefecililere operasyon

Eskişehir'de, tefecilik faaliyetleriyle haksız kazanç sağlayıp insanları mağdur eden üç kişi, jandarma tarafından gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerinin yürüttüğü bir soruşturma kapsamında, şüphelilerin baskı ve şiddet kullanarak insanlardan zorla senet imzalattıkları, mağdurların mülklerini ve araçlarını gasp ettikleri, ayrıca nakit paralarını zorla aldıkları belirlendi.

Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla KOM ve Seyitgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonda, şüpheliler suçüstü yakalandı. Aramalarda, iki adet üzerine isim yazılı senet, bir adet havalı tabanca ve üç adet cep telefonu bulundu.

Gözaltına alınan kişiler hakkında, 'Tefecilik' suçlamasıyla Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açıldığı bildirildi.