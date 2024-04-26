Tefecilik operasyonunda 2 tutuklama kararı

Kaynak: İHA
Tefecilik operasyonunda 2 tutuklama kararı
Elazığ’da gerçekleştirilen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 2’si tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü’nce tefecilik suçu ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilerin ekonomik durumu kötü olan vatandaşlara yüksek faizle borç para verdikleri, ileri tarihli çeklerin takas maksadıyla fiyatını düşürdükleri ve borcunu ödeyemeyen şahıslar için pos tefeciliği yaptığı tespit edilen 3 şüpheli yapılan eş zamanlı operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.

Gerçekleştirilen aramalarda; çok sayıda çek ve senet, 2 adet pos cihazı, 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 16 adet fişek yakalandı.

Yakalanıp gözaltına alınan şahıslar, Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Gözaltına alınan şahıslardan biri savcılık tarafından serbest kalırken, 2 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine götürüldü.

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