Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

Alınan bilgiye göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince belirli tarihler arasında uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde il genelinde çalışma yapıldı.

Çalışmalar çerçevesinde, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Alenen Özendirme" suçundan 1 olayda; 1 şüpheliye işlem yapıldı. Şüpheli adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Yine ekipler tarafından yapılan çalışmalarda "Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak" suçundan 1 olayda, 2 şüpheliye işlem yapılırken, 2 şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Çalışmalarda; 9,35 gram kubar esrar, 1 gram metamfetamin, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı (payp) ele geçirildi.