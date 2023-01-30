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Eskişehir'de uyuşturucu madde satıcılarına operasyon

Eskişehir'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 2 şüpheli kişi yakalandı.

Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi - 10:37
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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu 

Eskişehir'de uyuşturucu madde satıcılarına operasyon
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İHA'nın haberine göre, Eskişehir'de jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucu uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 2 kişi yakalanırken, 10,5 gram skunk ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücademe (KOM) Şube Müdürlüğü ile Mihalıççık İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda Ahurköy Mahallesinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı tespit edildi.

Yapılan çalışmalar sonucu O.E. ve V.E. isimli şüpheliler yakalandı. Şüphelilere ait araçta ve evde yapılan aramalarda, 10,5 gram skunk ve uyuşturucu öğütücü aparat ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

 

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