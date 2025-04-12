Eskişehir’de zincirleme kaza: Savrulan araç 4 aracı hurdaya döndürdü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Eskişehir’de zincirleme kaza: Savrulan araç 4 aracı hurdaya döndürdü

Eskişehir’de meydana gelen kaza yürekleri ağza getirdi. İki otomobilin çarpıştığı kazada savrulan araçlardan bir park halinde 4 farklı araca çarptı..

Eskişehir'de 2 aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralanırken, park halindeki 4 araçta maddi hasar oluştu.

Olay, gece saatlerinde Büyükdere Mahallesi Kaplanlı Caddesi ile Fakülte Sokak'ın kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Kaplanlı Caddesi'nde N.F. idaresindeki 26 AGC 289 plakalı otomobil, Fakülte Sokak'ta seyir halinde olan 34 Y 5358 plakalı otomobil ile çarpıştı. Yaşanan çarpışmanın etkisiyle 34 Y 5358 plakalı otomobil savrularak Nisan Sokak'ta park halinde bulunan 4 araca daha çarpması sonucunda maddi hasar oluştu.

YARALANAN VATANDAŞ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada, 34 Y 5358 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan E.Ş. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı E.Ş, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Eskişehir’de zincirleme kaza: Savrulan araç 4 aracı hurdaya döndürdü

Eskişehir’de zincirleme kaza: Savrulan araç 4 aracı hurdaya döndürdü

Eskişehir’de zincirleme kaza: Savrulan araç 4 aracı hurdaya döndürdü

Eskişehir’de zincirleme kaza: Savrulan araç 4 aracı hurdaya döndürdü

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