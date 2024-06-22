Eskişehir'deki denetimde taktırılan emniyet kemeri, Kütahya'da devrilen otobüsteki 23 kişinin hayatını kurtardı

Eskişehir’den çıkış yaparken polislerin emniyet kemeri konusunda sürücü ve yolcularını bilgilendirdiği otobüs, Kütahya’da kaza yaptı. Bütün yolcuların kemer taktığı ve 3 kişinin yaralandığı kazadan sonra yolcular, bilgilendirme yapan ekiplere teşekkür etti.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, Kurban Bayramı trafik tedbirleri kapsamında 12-23 Haziran tarihleri arasında çeşitli uygulamalar gerçekleştirdi. Bu kapsamda, 21 Haziran günü saat 15.30'da Kütahya istikametine gitmek üzere yola çıkan bir otobüsteki sürücü ve yolcular, Eskişehir Şehirlerarası Otobüs Terminali’nden çıkış yapmadan önce polis ekiplerince emniyet kemeri kullanımı konusunda bilgilendirildi.

Otobüs Kütahya’ya doğru hareket ettikten sonra, Kütahya'da kaza yaptı. Kazada, tüm yolcuların emniyet kemeri takmış olması sayesinde sadece 3 kişi yaralandı. Yaralılar hafif şekilde yaralanarak kazayı atlattı. Kaza sonrası yolcular, Eskişehir otogarından çıkarken trafik polislerinin yaptığı bilgilendirme sayesinde emniyet kemeri taktıklarını ve bu sayede daha ciddi yaralanmalardan korunduklarını belirtti.

Yolcular, kazadan sonra Eskişehir Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde bilgilendirme yapan trafik polislerine teşekkür etti.