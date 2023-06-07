Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Eskişehir'de uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda yakalanan 5 şüpheliye ait ev, iş yeri ve araçlarda yapılan aramada, çeşitli miktarlarda metamfetamin, sentetik kannobinoid (bonzai), esrar, uyuşturucu hap, kokain ile 3 hassas terazi, 4 tabanca, 2 tüfek, 46 kartuş, suç geliri olarak değerlendirilen 215 bin 300 lira, 4 çeyrek altın, 1 cumhuriyet altını, 1 gram altın, 14 tam altın, 230 avro ve 225 dolar ele geçirildi.

Emniyetteki sorgularının ardından "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen 5 şüpheli çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.