Eskişehirspor 58. kuruluş yıl dönümünü coşkuyla kutladı

Bu sezon Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta mücadele edecek Eskişehirspor'un 58. kuruluş yıl dönümü, taraftarları tarafından kutlandı.

Eskişehirspor Taraftarlar Birliği’nce organize edilen kutlamalar için Porsuk Çayı üzerine platform kuruldu.

Etkinliklerde, Porsuk Çayı kenarında meşale yakan taraftarlar Bando Es-Es grubu ve sanatçılar eşliğinde tezahüratlarda bulundu.

Siyah-kırmızılı futbolcular ve teknik heyet, Esbot'la platforma geldi. Başkan Erkan Koca, yaptığı konuşmada, şampiyonluk temennisinde bulundu.