1 Şubat 2023 Çarşamba
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Eskişehirspor transfer yasağını kaldırdı

Eskişehirspor transfer yasağını kaldırdı

Eskişehirspor, Trabzonspor’a olan borcunu ödemesinin ardından 4 yılın sonunda transfer yasağını kaldırdı.

Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba - 21:13
Takip Et

Eskişehirspor borcunu ödedi. Transfer yasağını kaldırdı

Eskişehirspor transfer yasağını kaldırdı
+
Aa
-

Eskişehirspor son olarak Trabzonspor’a borcunu ödeyip, borcu bulunan tüm kulüp antrenör ve futbolculardan gerekli imzaları alarak transfer tahtasını 4 yılın sonunda açtı.

Eskişehirspor’un yeni göreve gelen başkanı Erkan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kulübün transfer yasağının kaldırıldığını açıkladı. Başkan Koca paylaşımında, “Tüm Eskişehirspor camiasına hayırlı uğurlu olsun. Transfer tahtamız açılmıştır. Eskişehirspor sonsuza kadar yaşayacaktır. Karanlık aydınlığa dönüşür elbet. Siz o gün bayramı, kutlamayı görün” ifadelerine yer verdi.

Aynı dakikalarda Trabzonspor Kulübü resmi sosyal medya hesabından, Erkan Zengin’in ücretinin ödendiğini şu ifadelerle duyurdu;

“Kulübümüz ile Eskişehirspor Kulübü arasında Erkan Zengin transferi dolayısıyla devam eden hukuki süreç, ilgili kulübün gerekli ödemeyi bugün itibarıyla kulübümüz banka hesabına yatırması ile birlikte son bulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Eskişehirspor Kulübü ise borcun ödenmesinden sonra kalkan transfer yasağını Cem Yılmaz’ın filminden alıntı yaparak, esprili bir dille duyurdu. Paylaşımlar kısa sürede çok sayıda beğeni topladı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Herkesin dilindeki belediye başkanının bir sürü fotoğrafı ortaya çıktı
1
﻿Herkesin dilindeki belediye başkanının bir sürü fotoğrafı ortaya çıktı
﻿Herkesin dilindeki belediye başkanının bir sürü fotoğrafı ortaya çıktı
﻿MHP'den istifa eden isim CHP'ye katıldı
2
﻿MHP'den istifa eden isim CHP'ye katıldı
﻿MHP'den istifa eden isim CHP'ye katıldı
﻿Murat Bardakçı'dan Abdülhamit itirafı: TV'lerde olmayan bir Abdülhamid yaratıldı. Bazen sırf gülmek için izliyorum
3
﻿Murat Bardakçı'dan Abdülhamit itirafı: TV'lerde olmayan bir Abdülhamid yaratıldı. Bazen sırf gülmek için izliyorum
﻿Murat Bardakçı'dan Abdülhamit itirafı: TV'lerde olmayan bir Abdülhamid yaratıldı. Bazen sırf gülmek için izliyorum
﻿Cemal Enginyurt kazanacak adayın tanımını yaptı
4
﻿Cemal Enginyurt kazanacak adayın tanımını yaptı
﻿Cemal Enginyurt kazanacak adayın tanımını yaptı
﻿Kılıçdaroğlu'dan AKP'yi korkutan açıklama. Alo, Ben Kemal; Bay Kemal diyeceğim
5
﻿Kılıçdaroğlu'dan AKP'yi korkutan açıklama. Alo, Ben Kemal; Bay Kemal diyeceğim
﻿Kılıçdaroğlu'dan AKP'yi korkutan açıklama. Alo, Ben Kemal; Bay Kemal diyeceğim
﻿Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyordu... AKP ve MHP oylarıyla reddedildi
6
﻿Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyordu... AKP ve MHP oylarıyla reddedildi
﻿Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyordu... AKP ve MHP oylarıyla reddedildi
﻿Motorine bu gece olanlar olacak
7
﻿Motorine bu gece olanlar olacak
﻿Motorine bu gece olanlar olacak
﻿Otomobil savruldu. 4 kişi yaralandı
﻿Otomobil savruldu. 4 kişi yaralandı
﻿Otomobil savruldu. 4 kişi yaralandı
﻿Hayvan otlatma tartışmasında kan aktı
﻿Hayvan otlatma tartışmasında kan aktı
﻿Hayvan otlatma tartışmasında kan aktı
﻿Başkent mobil marketlerde uygun fiyatlı et satışı başladı
﻿Başkent mobil marketlerde uygun fiyatlı et satışı başladı
﻿Başkent mobil marketlerde uygun fiyatlı et satışı başladı
﻿Karamollaoğlu'ndan Davutoğlu'na ziyaret
﻿Karamollaoğlu'ndan Davutoğlu'na ziyaret
﻿Karamollaoğlu'ndan Davutoğlu'na ziyaret
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.