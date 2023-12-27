Eskortları hedef alan seri katil paniği. Her şeyi itiraf etti

Rusya'da eskortları hedef alan bir seri katil paniği yaşanıyor.

Moskova'da yakalanan ve hakim karşısına çıkarılan seri katilin 37 yaşındaki Alexei Varakin olduğu belirlenirken, katilin daha önce de iki seks işçisini öldürmekten cezaevinde yattığı ortaya çıktı.

"İyileştiği" gerekçesiyle serbest bırakılan katil, kısa bir süre sonra yine eskortu öldüren ve birinin kafasını keserek vahşice katlettikten sonra yakalandı. Varakin hakkındaki soruşturma sürerken, Rus medyası korkunç cinayetlerin detaylarını da duyurmaya başladı.

Varakin'in Moskova'da kadınlarla cinsel ilişkiye girememesi üzerine sinirlendiği ve iki eskortu farklı zamanlarda öldürdüğü tespit edildi. Kafası kesik vaziyette bulunan 40 yaşındaki Olga Vorobyova'nın başkentin Izmailovo bölgesindeki bir otelin yakınlarında bulunduğu ifade edilirken bir gün sonra ise Varakin'in başka bir eskortu öldürdüğü düşünülüyor.

25 yaşındaki Vlada Skitskaya'nın Moskova'nın merkezinde kiraladığı evde cesedinin bulunduğunu açıklayan yetkililer, 2010 yılında benzer bir suç işleyen ve iki eskortu öldüren Varakin'i yakaladı.

BİR BAŞKA KADININ DA KAFASINI KESMEYE ÇALIŞMIŞ

Özbekistan'ın başkenti Taşkentli olan Varakin ile ilgili olarak Rus medyasında diğer skandal detaylar da ortaya çıktı.

Shot isimli medya kuruluşu, "Vorobyova bazı uyuşturucular aldı ve onunla cinsel ilişkiye girmeyi reddetti. O da kafasını kesti ve daha sonra kaçtı" ifadeleriyle Varakin’in bir kadının kafasını kestiğini aktardı.

Olaydan sonra Varakin'in "stres" atmak için Skitskaya ile anlaştığı fakat yatakta "beklenen performansı sergileyemediği" için alay konusu olduğu iddia edildi. Varakin ise “öfkelendiği” için yine bir kadını öldürdü.

Varakin'in 25 yaşındaki kadına bıçakla saldırdığı ve genç kadının da buna karşı koyduğu belirtilirken, bu sırada Skitskaya'nın bir arkadaşını arayarak yardım istediği ve komşuların da yardım çığlıklarını duyduğu ifade edildi. Ancak Rus polisi olay yerine geldiğinde genç kadının cansız bedenini bulduğunu açıkladı. Skitskaya'nın bedeninde bıçak darbeleri bulunurken kafasının kesilmeye çalışıldığını da tespit ettiler.

Hakim karşısına çıkarılan Varakin, işlediği iki cinayeti de itiraf etti. Rus yargısı henüz Varakin'e bir ceza vermeyerek tutukluluğun devamına karar verdi.