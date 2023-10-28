Eslem Zehra, arkadaşının evinde üçlü priz kablosuyla asılı bulundu

Antalya'nın Kemer ilçesinde Eslem Zehra Kızıltuna (26) misafir olarak kaldığı arkadaşının evinde üçlü priz kablosuyla asılı bulundu. Kızıltuna'nın şüpheli ölümüyle ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

KAYNAK: DHA
Eslem Zehra, arkadaşının evinde üçlü priz kablosuyla asılı bulundu

Kemer'de yaşayan Eslem Zehra Kızıltuna, dün gece saatlerinde Kuzdere Mahallesi'nde oturan arkadaşı M.A.A.'nın evine gitti. Misafir olarak kalan Kızıltuna, 2 arkadaşıyla evde geceyi geçirdi. Saat 08.30 sıralarında polisi arayan M.A.A., uyandığında evin kullanılmayan odasında Eslem Zehra Kızıltuna'yı üçlü priz kablosuyla boynundan asılı bulduğu ihbarında bulundu. Bunun üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Kızıltuna'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Savcı ve jandarma incelemesi sonrası Eslem Zehra Kızıltuna'nın cenazesi, Kemer Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı, buradan da Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Eslem Zehra Kızıltuna'nın şüpheli ölümüyle ilgili Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

eslem-zehra-arkadasinin-evinde-uclu-priz-kablosuyla-asili-bulundu-7381-dhaphoto4.jpg

eslem-zehra-arkadasinin-evinde-uclu-priz-kablosuyla-asili-bulundu-7381-dhaphoto5.jpg

eslem-zehra-arkadasinin-evinde-uclu-priz-kablosuyla-asili-bulundu-7381-dhaphoto1.jpg

eslem-zehra-arkadasinin-evinde-uclu-priz-kablosuyla-asili-bulundu-7381-dhaphoto2.jpg

eslem-zehra-arkadasinin-evinde-uclu-priz-kablosuyla-asili-bulundu-7381-dhaphoto3.jpg

Öne Çıkanlar
Arka Sokaklar 647. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman?
Arka Sokaklar 647. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 132. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 132. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Kendinizi çaresiz hissettiğinizde Selanikli yetim Mustafa’yı hatırlayın!
Kendinizi çaresiz hissettiğinizde Selanikli yetim Mustafa’yı hatırlayın!
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 27 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 27 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 25 31 Ekim Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 25 31 Ekim Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
Gazzeli çocukların son durumu. Dr. Fadia Malhis çekip gönderdi
Gazzeli çocukların son durumu. Dr. Fadia Malhis çekip gönderdi
Son Haberler
Uçaktan atlayan bordo bereliler, gökyüzünde '100' rakamı oluşturdu Gündem
Uçaktan atlayan bordo bereliler, gökyüzünde '100' rakamı oluşturdu
Kamyonun kırmızı ışıkta bekleyen TIR ve otomobile çarptığı kaza, kamerada Gündem
Kamyonun kırmızı ışıkta bekleyen TIR ve otomobile çarptığı kaza, kamerada
Arazi kavgasında yeğenini tüfekle vurarak öldürdü Yaşam
Arazi kavgasında yeğenini tüfekle vurarak öldürdü
1 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı motosiklet kazası kamerada Gündem
1 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı motosiklet kazası kamerada
İlkay Gündoğan başladı Real Madrid bitirdi. Volkan Aliakar yazdı Spor
İlkay Gündoğan başladı Real Madrid bitirdi. Volkan Aliakar yazdı
Fatih'te eşya koyma kavgası: 3 yaralı Gündem
Fatih'te eşya koyma kavgası: 3 yaralı