Esnaf hırsızlık yaptı

Samsun'un İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi Ağabali Caddesi üzerindeki ikinci el mobilya eşyası satan bir işyerine giren 45 yaşındaki K.K., 60 bin TL'lik eşya çaldı. Olay polise haber verildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları takip ve çalışma sonucu ikinci el eşya satan mağazayı K.K. adlı kişinin soyduğunu tespit etti. Kendisi de ikinci el eşya satan K.K.'yi polis ekipleri çaldıkları eşyalarla yakaladı.

Çalıntı mobilyalar ile yakalanan K.K. gözaltına alınarak Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren K.K. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.