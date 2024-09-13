Esnaf isyan etti; turistin de harcayacak parası yok. Peki vatandaş ne yapsın?

Manavgat'ın en büyük açık pazarlarından biri olan Perşembe Pazarı, tatilcilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Side ve çevresindeki bölgelerden, ayrıca Alanya ve Serik'ten gelen turistler, Perşembe Pazarı'nı ziyaret etmek için Manavgat'a akın etti. Minibüs, taksi ve tur araçlarıyla pazara ulaşan turistler, yoğun kalabalık nedeniyle pazarda rahat hareket edemediklerini belirttiler.

Ancak, pazarda yaşanan kalabalığa rağmen esnafın yüzü pek gülmedi. Havlu, parfüm, ayakkabı ve butik ürünleri satan esnaf, turistlerin alışveriş yapmamasından şikayetçi oldu.

Esnaf, turistlerin harcayacak parasının bulunmadığını ve bu nedenle pazarda beklenen ticari hareketliliğin yaşanmadığını ifade etti.