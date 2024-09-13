Esnaf isyan etti; turistin de harcayacak parası yok. Peki vatandaş ne yapsın?

Düzenleme: Kaynak: İHA
Esnaf isyan etti; turistin de harcayacak parası yok. Peki vatandaş ne yapsın?

Manavgat Perşembe Pazarı turist akınına uğrarken, esnaf turistin alışveriş yapmamasından şikayetçi oldu.

Manavgat'ın en büyük açık pazarlarından biri olan Perşembe Pazarı, tatilcilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Side ve çevresindeki bölgelerden, ayrıca Alanya ve Serik'ten gelen turistler, Perşembe Pazarı'nı ziyaret etmek için Manavgat'a akın etti. Minibüs, taksi ve tur araçlarıyla pazara ulaşan turistler, yoğun kalabalık nedeniyle pazarda rahat hareket edemediklerini belirttiler.

Ancak, pazarda yaşanan kalabalığa rağmen esnafın yüzü pek gülmedi. Havlu, parfüm, ayakkabı ve butik ürünleri satan esnaf, turistlerin alışveriş yapmamasından şikayetçi oldu.

Esnaf, turistlerin harcayacak parasının bulunmadığını ve bu nedenle pazarda beklenen ticari hareketliliğin yaşanmadığını ifade etti.

aw286538-08.jpg

aw286538-12.jpg

Son Haberler
Fenerbahçe’nin derbi planı belli oldu. Galatasaray’da durum belirsiz
Fenerbahçe’nin derbi planı belli oldu. Galatasaray’da durum belirsiz
Çakıcı’nın arkadaşının vurulduğu anlar ortaya çıktı
Çakıcı’nın arkadaşının vurulduğu anlar ortaya çıktı
Bakan Şimşek’ten enflasyon açıklaması
Bakan Şimşek’ten enflasyon açıklaması
Genç modelden samimi itiraflar: Kilo verme ilacı sonu oluyordu
Genç modelden samimi itiraflar: Kilo verme ilacı sonu oluyordu
Rusya, 6 İngiliz diplomatın akreditasyonlarını iptal etti
Rusya, 6 İngiliz diplomatın akreditasyonlarını iptal etti