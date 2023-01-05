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Esnaf neye uğradığını şaşırdı. Dükkana dalan atmaca...

Beykoz’da, yakaladığı serçe ile telefon mağazasının kapısından uçarak giren atmaca, mağaza içerisinde kısa süreli paniğe neden oldu. Yakaladığı serçe ile mağazaya giren atmaca, esnafın süpürgeli müdahalesi sonrası yakaladığı serçeyi de bırakarak kaçtı. İlginç anlar kameraya yansıdı.

Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe - 10:59
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Esnaf neye uğradığını şaşırdı. Dükkana dalan atmaca...

Esnaf neye uğradığını şaşırdı. Dükkana dalan atmaca...
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Beykoz’da geçtiğimiz gün yaşanan olayda, bir atmaca yakaladığı serçe ile birlikte telefon mağazasına uçarak girdi. Mağazanın içerisinde panik yapan atmacanın ayağındaki serçe ise kurtularak kaçtı.

Dükkanın içerisinde sıkışan ve panik yaparak sağa sola uçan atmacayı dükkan sahipleri yakalamaya çalıştı. Mağaza sahibinin süpürge sapıyla atmacaya müdahalesi sonrası atmaca dükkandan uçarak çıktı. O anlar kameraya yansıdı.

“Serçe korkmuştu, öptüm sevdim daha sonra uçtu”

Dükkan sahibi Bekir Hanoğlu, “Biz o gün oturuyorduk, telefonlar ile uğraşıyorduk. Anlık olan bir olaydı, saniyeler içerisinde gördüm atmacanın içeri girdiğini. Daha sonra atmacanın ayağında bir serçe gördük, serçeyi yere bıraktı ve içeri tekrar geldi. Tabii biz yırtıcı hayvan olduğu için korktuk. Bir süre uğraşıp çıkardık. Serçe de korkmuştu, biraz sevip öptüm sonra kendisi uçtu” dedi.(AA)

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