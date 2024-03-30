Esnaf Ramazan Bayramı'nda yaklaşık 60 milyar lira ciro bekliyor

Kaynak: AA
Esnaf Ramazan Bayramı'nda yaklaşık 60 milyar lira ciro bekliyor
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Bu bayram, bayramlık alışverişlerinden ikramlık alışverişlerine kadar piyasaya yaklaşık 50-60 milyar lira girmesi bekleniyor." ifadesini kullandı.

Ramazan Bayramı'na az bir süre kaldı. Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu TESK'in Başkanı Bendevi Palandöken'den Bayram açıklaması geldi.

Yazılı açıklama yapan Palandöken, Ramazan Bayramı yaklaştıkça hareketliliğin de artamaya başladığını belirtti.

Bayram tatilinin 9 gün olmasının turizm sektörünü canlandırdığını ifade eden Palandöken, seçim hareketliğine dikkat çekti. Vatandaş bayramlık, ikramlık, hediyelik gibi ürünlerin alışverişini yapmaya başladığını kaydeden Palandöken, "Bu yıl yüksek enflasyon tüm kesimleri mağdur etse de herkes bayram dolayısıyla çocuklarına mutlaka bir şeyler alıyor. Bu bayram, bayramlık alışverişlerinden ikramlık alışverişlerine kadar piyasaya yaklaşık 50-60 milyar lira girmesi bekleniyor." diye konuştu

Alışveriş güveninirliğine, fiyat kontrolünü dikkat çeken Palandöken,sağlık açısından sağlık açısında önemli olduğunu söyledi.

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