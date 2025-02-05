Esnafın tornavida tartışmasında kan aktı! 9 kişi yaralandı

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA

Şanlıurfa’da komşu iki esnafın ödünç tornavida alma -verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kavgaya her iki esnafın yakınları da katılınca tartışma yerini tekme, tokat, bıçak ve demir sopalara bıraktı. 9 kişinin yaralandığı kavga güçlükle bastırıldı.

Olay, öğle saatlerinde Yusufpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Elektronik eşya tamircisi komşu iki esnaf arasında ödünç tornavida alma nedeniyle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma, her iki tarafın yakınlarının da katılmasıyla tekme, tokat, bıçak ve demir sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavga ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisin müdahalesiyle güçlükle sonlandırılan kavgada vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 9 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı. Kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Esnafın kavgasında kan aktı! 9 kişi yaralandı

Esnafın kavgasında kan aktı! 9 kişi yaralandı

Esnafın kavgasında kan aktı! 9 kişi yaralandı

Esnafın kavgasında kan aktı! 9 kişi yaralandı

Esnafın kavgasında kan aktı! 9 kişi yaralandı

Esnafın kavgasında kan aktı! 9 kişi yaralandı

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