Esnafın yeni gözdesi. IBAN'la alışveriş

Bazı bankaların kredi kartı POS komisyonlarını fahiş şekilde artırması ve 45 günü geçen geri ödeme süresinden dolayı birçok esnaf müşterisini IBAN'a yönlendirmeye başladı. Hatta sokak satıcıları da yeni İBAN sistemine uyum sağladı.

POS KOMİSYONLARI ESNAFI ZORLUYOR

Artan pos komisyonları ve uzun geri ödeme süreleri esnafı maddi anlamda zorluyor. Günlük cirosu yüksek olan bir esnaf, ödemeyi hemen almak istediğinde bankaya yüksek komisyonlar ödemek zorunda kalıyor. Bu nedenle esnaflar yeni IBAN sistemiyle birlikte hem hızlı para transferi gerçekleştiriyor, hemde maddi anlamda kesinti yaşamıyor.

UZMANLAR UYARDI

Ancak uzmanlara göre, bu trend bazı riskleri de beraberinde getirebilir. Yazarkasa POS'ların yerine IBAN kullanılması vergi kaybı anlamına da geliyor. POS cihazları, mali hareketlerin izlenmesi, vergi kaçırılmasına neden olan olayların tespiti ve kayıt dışıyla mücadele için gündeme gelmişti.