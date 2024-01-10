Esnaftan asgari ücret skeci: "Sana devlet acımıyor, ben mi acıyacağım?"

Kaynak: Haber Merkezi
Esnaftan asgari ücret skeci: "Sana devlet acımıyor, ben mi acıyacağım?"
Asgari ücretin artışına rağmen yetersiz bulan bir esnafın hazırladığı ironik skeç, sosyal medyada dikkat çekti:"Sana devlet acımıyor ben mi acıyacağım"

Birçok vatandaşın, asgari ücret zammının enflasyonla başa çıkmakta yetersiz kaldığına dair eleştirilerini dile getirdiği bir dönemde, bir esnafın hazırladığı dikkat çeken skeç sosyal medyada ilgi odağı oldu. Asgari ücretli müşterilerinin tane tane meyve almasına göndermede bulunan esnaf, müşterisine asgari ücretli olup olmadığını sorması üzerine, "Aynen abi" yanıtını alınca beklenmedik bir tepki gösterdi. Esnaf, müşterisine, 'Sen de bunları yiyecek ağız var mı? Sana devlet acımıyor ben mi acıyacağım' diyerek vatandaşı dövmeye başladı. Olaya müdahale eden bir başka vatandaş, esnafı durdurarak, 'Asgari ücretliymiş ben öldürmesem acından ölecek, benim öldürmem daha iyi' dedi.

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