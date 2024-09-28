Esnaftan e-ticaret komisyon oranları için düzenleme talebi

Bendevi Palandöken, yazılı açıklamasında, e-ticaretteki yüksek komisyon oranlarının fiyatları etkilediği gibi vatandaşın daha pahalıya ürün satın almalarına sebep olduğunu ve enflasyonu körükleyen bir sebep olarak karşılarına çıktığını vurguladı.

Bu hizmet verilirken yüzde 16-18 aralığındaki komisyon oranlarının yüzde 33-35'e çıkarıldığını söyleyen Palandöken, bu durumun vatandaşın aldığı emtialar üzerindeki fiyat artışını ve enflasyonu körükleyen bir faktör olduğunu belirtti.

Palandöken, enflasyonu düşürmek için e-ticaret komisyon oranları için taban ve tavan uygulanması gerektiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Özellikle yeme içme sektöründe faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlarımızın günümüz koşullarında e-ticaret olmadan ayakta kalması çok zor. Esnaf, bu çağdaşlıktan yararlanmak istiyor. Çünkü bu hizmeti almasa ürünleri satamayacak. Vatandaş artık bu sisteme entegre olmuş vaziyette. Onların da artık bunu fırsat bilerek fiyatları yükseltmesi hem esnafın hem vatandaşın mağduriyetine neden oluyor. Bu komisyonlara bir taban ve tavan uygulaması oluşturulursa bu hizmeti getirmelerinde herkesin bildiği rakamlar olur. Hem enflasyonu düşürmek hem de esnafla vatandaşı rahatlamak için bu uygulamaya bir düzenleme getirilmesi şart."