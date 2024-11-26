Esnaftan 'insanlık ölmemiş' dedirtecek hareket

Samsun'da soğuk havalar etkili olmaya başladı. Vatandaşların zor anlar yaşadığı gibi hayvanlar da bu soğuklardan nasibini alıyor. Sokak hayvanları sıcak yerler ararken, bazı köpekler içeriden sıcak hava gelen dükkanların önünü mesken tuttu.

Esnaf sokak köpeklerini kovmak yerine insanlık yaparak bu duruma duyarsız kalmadı. Esnaf ve çalışanlar köpeklerin üşüdüğünü görünce üstlerine taktıkları şalları sokak köpeklerinin üstüne örterek, ısınmalarını sağladı.

​​​​​​​

Ayrıca sokak köpeklerinin soğuk zeminle temas etmemesi için de altlarına kalın karton serildi.