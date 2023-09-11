Esra Akkaya'nın okul heyecanı! 'Son sınıfın ilk günü'

2023-2024 eğitim öğretim yılı başladı. Ünlü oyuncu Esra Akkaya da okulun ilk gününde oğlu Can Alex'i yalnız bırakmadı.

Esra Akkaya'nın okul heyecanı! 'Son sınıfın ilk günü'

Editör: Özlem KIRAL

Bir döneme damga vuran 'Mahallenin Muhtarları' dizisinde canalndırdığı 'Şirin' karakteriyle hafızalara kazınan Esra Akkaya, 5.5 aylık hamileyken ikizlerini kaybetmiş ve büyük üzüntü yaşamıştı.

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Defalarca tüp bebek yöntemini denedikten sonra pes eden ünlü oyuncu, 2014 yılında çocuk özlemini Etiyopya'dan evlat edindiği 2.5 aylık bebekle gidermiş, oğluna Can Alex adını vermişti.

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"GURUR VE HEYECAN"

Bodrum'da yaşayan Esra Akkaya, 2023-2024 eğitim öğretim yılının başladığı ilk gün oğlunun heyecanına ortak oldu. 53 yaşındaki oyuncu, okul önünde Can Alex ve müdürünün fotoğrafına yer verdi.

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Akkaya fotoğrafın altına "Son sınıfın ilk günü... Gurur ve heyecan... Müdürümüzün güvenli ellerine bir kez daha bırakıyoruz Can'larımızı." notunu düştü.

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