Esra Akkaya'nın okul heyecanı! 'Son sınıfın ilk günü'

Editör: Özlem KIRAL

Bir döneme damga vuran 'Mahallenin Muhtarları' dizisinde canalndırdığı 'Şirin' karakteriyle hafızalara kazınan Esra Akkaya, 5.5 aylık hamileyken ikizlerini kaybetmiş ve büyük üzüntü yaşamıştı.

Defalarca tüp bebek yöntemini denedikten sonra pes eden ünlü oyuncu, 2014 yılında çocuk özlemini Etiyopya'dan evlat edindiği 2.5 aylık bebekle gidermiş, oğluna Can Alex adını vermişti.

"GURUR VE HEYECAN"

Bodrum'da yaşayan Esra Akkaya, 2023-2024 eğitim öğretim yılının başladığı ilk gün oğlunun heyecanına ortak oldu. 53 yaşındaki oyuncu, okul önünde Can Alex ve müdürünün fotoğrafına yer verdi.

Akkaya fotoğrafın altına "Son sınıfın ilk günü... Gurur ve heyecan... Müdürümüzün güvenli ellerine bir kez daha bırakıyoruz Can'larımızı." notunu düştü.