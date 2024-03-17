Esra Dermancıoğlu 'Estetik varsa yeteneğe gerek yok'

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Esra Dermancıoğlu son paylaşımıyla gündeme oturdu.

Magazin dünyasında çokça konuşulan estetik olaylarıyla ilgili komik paylaşımlar yapan Esra Dermancıoğlu bu kez de oyuncu olmak isteyen kadınlara tavsiyelerde bulundu.

Sektörde yaptırdıkları estetiklerle farklı biri haline gelen ancak oyunculuk yeteneği olmayan isimlerin olduğu gerçeğini "Yüze yüzde 100 estetik. Kendinizi fazla yaratıcı olmak üzerine sakın yormayın. Hiç önemli değil. Benden size Esra tavsiyesi" diyerek takipçileriyle paylaştı.

"Güzel, estetikli ve ince olduğunuz zaman zaten oyuncu olursunuz. Türkiye'de gerçek bu" diyerek dediklerinin ironi olmadığını gerçek bir tavsiye olduğunu söyledi.