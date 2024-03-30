Esra Dermancıoğlu Hülya Avşar’a açık açık sordu: Sen rahat orgazm olan bir kadın mısın?

Hülya Avşar, Youtube kanalında Fatmagül’ün Suçu Ne dizisiyle ünlenen oyuncu Esra Değirmecioğlu’nu konuk etti.

"SEN RAHAT ORGAZM OLAN BİR KADIN MISIN?"

Program formatına göre bölüm sonunda Avşar konuklarına kendisiyle ilgili bir soru sormasını istiyor. Sıra Değirmencioğlu’na geldiğinde ise Avşar’a “Sen rahat orgazm olan bir kadın mısın?” diye sordu.

"İSTİYORSAN KESSİNLER"



Dermancıoğlu’nun sorusu karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Avşar'a "İstiyorsan kessinler" diyerek takıldı; fakat Hülya Avşar, soruyu aldığı kısmı da verdiği cevabı da eksiksiz bir şekilde kanalında yayınladı.

"TAMAMEN BEYİN MESELESİ"



Hülya Avşar rahat orgazm olup olamadığı sorusuna, "Tamamen senin dediğin gibi beyin meselesi. Beynini kullanabiliyorsan..." şeklinde yanıt verdi.



"PEKİ KULLANABİLİYOR MUSUN?"

Bunun üzerine hızını alamayan Esra Dermancıoğlu'ndan "Peki kullanıyor musun beynini?" karşılığı gelince de "Ben her zaman beynimi kullanıyorum" açıklamasında bulundu.