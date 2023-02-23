Esra Dermancıoğlu normalleşme tartışmalarına tepki gösterdi. ''Sanatçıları anlamıyorum cahilce bir bölünme var''

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından normalleşme tartışmaları başladı ve ünlü isimler de dahil olmak üzere sosyal medya ikiye bölündü.

Bir Küçük Gün Işığı dizisinde 'Ümran' rolüne can veren oyuncu Esra Dermancıoğlu sosyal medyada gündem olan normalleşme tartışmalarını sert eleştirdi.

Dermancıoğlu Instagram hesabından yayınladığı videoda şunları söyledi:

“Türkiye’deki sanatçıları anlamıyorum. Ne alakası var? Konumuz deprem, insanların vefat etmesi, binaların yıkılması, korkunç bir afet olması. İnanılmaz bir dönem yaşıyoruz. O normalleşmiş, bu normalleşmiş ne demek? Ne kadar cahilce bir bölünme. Böyle cahilce bir şey olabilir mi? Birilerine cahil derken biraz kendimize de bakmak lazım. Sanatçılara bakıyorum da ne oluyor? Belki normalleşmeyen evde partiler yapıyor. Instagram üzerinden bir kritik yapılamaz. Allah aşkına böyle bir cehalet olabilir mi? Size ne canım.”

"BİR HÜZNÜ BİLE ORTAK YAŞAYAMIYORUZ"

"Bir yardım yapılır. Herkes kendi imkanlarıyla bir şey yapmaya çalışır. 'O daha fazla yapıyor, o daha az yapmış' diye bir şey olabilir mi? Biz bunu ekrandan seyrederek birilerini kahramanlaştırıyoruz. Bir hüznü, acıyı bile orta yaşayamıyoruz. Hep başka meseleler giriyor. Afet ile beraber ortak bir acı yaşadık. Birileri üzülmüyorsa size ne? Birileri daha fazla üzülüyorsa üzülüyor. Tartışılacak bir şey değil ki bu."